Как изменится формат размещения туристов в отелях Турции

В Турции могут изменить систему «все включено» из-за финансовых издержек бизнеса. Предлагается сделать эту систему опциональной, чтобы туристы оплачивали только те услуги, которыми планируют пользоваться.

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«Вечерняя Москва» узнала подробности планируемых изменений у вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

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По его словам, это не нововведение. О нем говорят на протяжении нескольких лет, потому что многих туристов уже не привлекает шведский стол, который часто предлагают в системе «все включено». Немало гостей уже сейчас пользуются меню по системе «А-ля карт», оплачивая приемы пищи отдельно.

— Исходя из этого опыта, предлагается введение гибкой системы гибридного формата заселения, когда туристы могут выбрать только те опции и услуги, которые необходимы именно им на отдыхе. Он сейчас особенно распространен, потому что оставляет право выбора за постояльцами отелей, — пояснил Горин.

Одной из функций, которую в некоторых отелях Турции предлагается оплачивать отдельно, является алкоголь. Еще летом Ассоциация туроператоров России объявила, что в турецких отелях появилась новая опция бронирования номеров по системе «безалкогольный all inclusive».

— В некоторых отелях алкоголь в принципе исключен из религиозных соображений. Такие места, как правило, выбирают определенные национальные группы, — сообщил собеседник «ВМ».

Также он подчеркнул, что речь не идет о полном запрете системы «все включено», она будет действовать, но у клиента появится больше выбора.

— Теперь постояльцы сами смогут решать, какой формат питания для них предпочтителен, необходимо ли наличие алкоголя по системе «все включено» и какие услуги, помимо этого, обязательно должны входить в тариф, — объяснил Горин.

Он отметил, что по этому же принципу строят свою работу некоторые отели других популярных курортов. Например, такая же система есть в некоторых отелях Египта. При этом спрос на такие путевки остается высоким.

— Желание посетить эти страны остается на том же уровне, потому что это самые популярные направления в условиях ограниченности предложений, — считает эксперт. — Турция сегодня вообще занимает 50 процентов от всех поездок за рубеж.