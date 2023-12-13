Как изменится формат размещения туристов в отелях Турции
В Турции могут изменить систему «все включено» из-за финансовых издержек бизнеса. Предлагается сделать эту систему опциональной, чтобы туристы оплачивали только те услуги, которыми планируют пользоваться.
«Вечерняя Москва» узнала подробности планируемых изменений у вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.
По его словам, это не нововведение. О нем говорят на протяжении нескольких лет, потому что многих туристов уже не привлекает шведский стол, который часто предлагают в системе «все включено». Немало гостей уже сейчас пользуются меню по системе «А-ля карт», оплачивая приемы пищи отдельно.
— Исходя из этого опыта, предлагается введение гибкой системы гибридного формата заселения, когда туристы могут выбрать только те опции и услуги, которые необходимы именно им на отдыхе. Он сейчас особенно распространен, потому что оставляет право выбора за постояльцами отелей, — пояснил Горин.
Одной из функций, которую в некоторых отелях Турции предлагается оплачивать отдельно, является алкоголь. Еще летом Ассоциация туроператоров России объявила, что в турецких отелях появилась новая опция бронирования номеров по системе «безалкогольный all inclusive».
— В некоторых отелях алкоголь в принципе исключен из религиозных соображений. Такие места, как правило, выбирают определенные национальные группы, — сообщил собеседник «ВМ».
Также он подчеркнул, что речь не идет о полном запрете системы «все включено», она будет действовать, но у клиента появится больше выбора.
— Теперь постояльцы сами смогут решать, какой формат питания для них предпочтителен, необходимо ли наличие алкоголя по системе «все включено» и какие услуги, помимо этого, обязательно должны входить в тариф, — объяснил Горин.
Он отметил, что по этому же принципу строят свою работу некоторые отели других популярных курортов. Например, такая же система есть в некоторых отелях Египта. При этом спрос на такие путевки остается высоким.
— Желание посетить эти страны остается на том же уровне, потому что это самые популярные направления в условиях ограниченности предложений, — считает эксперт. — Турция сегодня вообще занимает 50 процентов от всех поездок за рубеж.
Однако от выбора тех или иных условий проживания стоимость путевки не изменится, добавил Горин. На нее влияет соотношение курса доллара к евро и уровень инфляции в стране, а не набор опций при заселении.