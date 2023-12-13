Как отдохнуть во Вьетнаме: куда лететь, с какими документами, валютой

В ожидании возобновления прямых авиарейсов во Вьетнам, российские туристы готовятся к поездкам, следя за правилами въезда и валютными операциями. «Интурист» напоминает о важности этих правил и информирует о популярных курортах. Сейчас путешествие во Вьетнам требует стыковки, причем оптимальным вариантом является Китай, пишет Центральная Служба Новостей.

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«Аэрофлот» планирует запустить рейсы из Москвы в Хошимин с 28 декабря, получив необходимые разрешения от вьетнамских властей. Это откроет доступ к популярным курортам региона, особенно в Муйне, и сделает перелеты более удобными.

Филипп Обручев-Миронов из «Интуриста» отмечает, что через третьи страны, включая Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Катар, Турцию и Китай, доступно путешествие во Вьетнам. Самые выгодные цены предлагаются на рейсы через Китай при условии безвизового транзита.

Обручев-Миронов напоминает, что для безвизового транзита через Китай требуется единый билет, одна стыковка и пребывание в аэропорту не более 24 часов. Такой маршрут гарантирует наиболее доступные цены на авиабилеты. Из китайских аэропортов доступны рейсы в основные города Вьетнама.

Вьетнам приветствует россиян, предоставляя безвизовый въезд до 45 дней. Необходимы действующий загранпаспорт, медицинская страховка на COVID-19, обратный билет и ваучер на отель. Для обмена валюты во Вьетнаме лучше использовать евро, так как они выгоднее долларов. Карты российских банков не принимаются из-за санкций, но доступны международные системы и в ограниченных местах — карта «Мир».