Кого может привлечь all inclusive без алкоголя в Турции

"Нужно понимать, что туристы едут в Турцию отдыхать, а это предполагает, что они могут позволить себе выпить хотя бы бокал вина за ужином", - пояснила она.

Конечно, есть среди них и такие, которые полностью готовы отказаться от алкоголя, говорит эксперт, но их меньшинство: например, это может бабушка с внуками.

"Цена здесь будет иметь большое значение. Например, если человек в принципе не пьет и ему будет дешевле купить бокал вина отдельно, чем оплачивать алкоголь в путевке, то, конечно, спрос на такой отдых появится, учитывая, что сегодня Турция стала дороже", - подчеркнула она.

Таким образом, эксперт не исключила, что безалкогольный отдых может удовлетворить какой-то процент туристов, однако, по ее мнению, если он и появится, то не сразу, не во всех отелях и сначала - в качестве эксперимента. Руководитель АТА напомнила, что формат all inclusive впервые был введен именно в Турции. Затем его подхватил Египет и другие государства. Он удобен тем, что человеку не нужно выходить за пределы отеля, а потому лучше всего подходит для пляжного отдыха.