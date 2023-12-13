Турэксперт ответил, могут ли россияне рассчитывать на горящие туры за границу перед Новым годом

Провести неделю перед праздниками за границей мечтают многие, только вот цены на туры в это время обычно кусаются. Могут ли в преддверии Нового года появиться горящие путевки на популярные направления, «ФедералПресс» узнал у эксперта Общественной палаты РФ по туризму, председателя правления «Всероссийского объединения туристов» Романа Бобылева.