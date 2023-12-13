Турэксперт ответил, могут ли россияне рассчитывать на горящие туры за границу перед Новым годом

Турэксперт Бобылев ответил, могут ли россияне рассчитывать на горящие туры за границу перед Новым годом
Провести неделю перед праздниками за границей мечтают многие, только вот цены на туры в это время обычно кусаются. Могут ли в преддверии Нового года появиться горящие путевки на популярные направления, «ФедералПресс» узнал у эксперта Общественной палаты РФ по туризму, председателя правления «Всероссийского объединения туристов» Романа Бобылева.
«Само название «горящий тур» больше маркетинговое. Но мы видим, что иногда есть выгодные предложения практически в любом доступном зарубежном направлении», – сказал турэксперт.
Роман Бобылев отметил, что сегодня предложения явно опережают спрос. Благодаря этому избытку можно поймать какие-то дисконты после 15 декабря. Россияне могут даже самостоятельно сформировать себе тур, заключил он. Ранее «ФедералПресс» рассказывал о ценах на новогодние туры в Турцию. Фото: unsplash.com