Эксперты: резкая смена формата «все включено» не ожидается

«Скажем, вы не пьёте коньяк, а пьёте только лёгкие спиртные напитки, вы можете приобрести проживание с включёнными лёгкими спиртными напитками. Или, наоборот, вы не пьёте пиво, вино, шампанское, а пьёте только водку, коньяк, виски, в этом случае вы можете приобрести пакет с крепкими спиртными напитками, это будет дешевле», — объяснил эксперт.