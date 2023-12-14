Названы наиболее востребованные туристические направления на Новый год

Самыми востребованными зарубежными направлениями на Новый год стали Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла и Турция, сообщила "РГ" исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

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В Авиасейлс добавили, что в этом году для праздников также стали выбирать Узбекистан. Но больше всего россияне путешествуют на Новый год по России - 72% бронирований пришлось на перелёты по стране. Основные популярные направления остались теми же - это Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

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По словам Наталии Осиповой, около 60% новогодних туров были проданы уже к началу ноября. Цены на новогодние туры по популярным направлениям выросли по сравнению с прошлым годом на 10-15%. При этом спрос вырос существенно - по разным оценкам он составляет от 20 до 50%.

"В период с 29 декабря по 8 января россияне обычно выбирают для празднования Нового года Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланку, Кубу, Венесуэлу. При желании отдохнуть бюджетнее летят в Турцию, - рассказывает Наталия Осипова. - По некоторым популярным направлениям в 2023 году отмечается кратный рост спроса. Общий спрос на новогодние туры по сравнению с 2022 годом вырос на 58%. Рост отмечается и по отдельным направлениям - например, покупка туров в Шри-Ланку увеличилась в 4,5 раза, в Таиланд и Абхазию - втрое".

Между тем, аналитики Авиасейлс в качестве самых популярных зарубежных стран для новогоднего отдыха в этом году называют Турцию, Таиланд и Узбекистан. Средний чек бронирования уже купленных туда-обратно билетов составил 43 900 рублей, 101 200 рублей и 34 700 рублей соответственно. При этом в прошлом году на новогодние каникулы россияне чаще отправлялись в Турцию, Армению и Казахстан.

"Сейчас стоимость авиабилетов в Стамбул из Москвы составит от 28 300 рублей, из Санкт-Петербурга - от 34 900 рублей, из Казани - от 31 500 рублей, из Екатеринбурга - от 33 300 рублей. Все цены приведены на дорогу туда и обратно", - рассказали "РГ" в Авиасейлс - Также туда-обратно на новогодние праздники можно отправиться на Пхукет из Москвы за 75 900 рублей, из Санкт-Петербурга - за 102 000 рублей, из Казани - за 74 600 рублей, из Екатеринбурга - за 92 600 рублей".

Что касается стоимости билетов туда-обратно в новогодний период в Ташкент, билеты из Москвы обойдутся от 28 300 рублей, из Санкт-Петербурга - от 30 500 рублей, из Казани - от 26 800 рублей, из Екатеринбурга - от 34 700 рублей.

По популярным внутренним направлениям Сочи, наравне с Москвой и Санкт-Петербургом, вошел в тройку наиболее популярных направлений для празднования Нового года - на них приходится 47% всех купленных билетов. Средний чек бронирования туда-обратно на эти январские каникулы составил 16 200 рублей, 18 600 рублей и 25 000 рублей соответственно.

По словам Наталии Осиповой, отдых в Абхазии может стать отличной альтернативой празднованию Нового года в Сочи. Дело в том, что из-за прямого и недолгого перелёта, а также близости горнолыжного курорта Ясная поляна туры в этот город распродаются в первую очередь, а после стоят дороже других направлений.

"Недельный тур в Абхазию на двоих с вылетом из Москвы в период с 29 декабря по 3 января в трехзвездочный отель с завтраками будет стоить от 68 тысяч рублей", - поделилась Наталия Осипова.

Несмотря на то, что много билетов по популярным направлениям на новогодние праздники уже достаточно распродано, пока еще есть шанс забронировать авиабилеты по выгодным ценам, отмечают аналитики Авиасейлс. Сейчас билеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно стоят от 7 700 рублей, а билеты Москва-Сочи можно приобрести за 18 000 рублей туда-обратно.

Отправиться из Санкт-Петербурга в Москву и обратно на новогодних можно от 7 000 рублей (а на сапсане - от 6 200 рублей), а в Сочи - от 26 000 рублей туда-обратно.

Путешественникам из Екатеринбурга авиабилеты на праздничные каникулы в Москву обойдутся в 11 400 рублей туда-обратно, в Санкт-Петербург - от 13 900 рублей, в Сочи - от 19 500 рублей. Из Казани в Москву можно найти авиабилеты от 5 600 рублей туда и обратно, в Санкт-Петербург - от 7 400 рублей, в Сочи - от 17 700 рублей.