Из России запустят прямые рейсы в популярную страну Азии

Прямые рейсы из России на Филиппины могут запустить в ближайшее время, если спрос на полеты будет устойчивым. Об этом сообщает Агентство городских новостей Росавиацию.

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В ведомстве добавили, что все договоренности между странами по этому вопросу уже достигнуты, а соответствующие допуски выданы.