Прямые рейсы между РФ и Филиппинами могут запустить в ближайшее время

Договоренности о возобновлении прямых рейсов из России на Филиппины достигнуты, при наличии устойчивого спроса полеты могут быть запущены в ближайшей перспективе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

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«Договоренности о возобновлении полетов достигнуты, допуски выданы. При наличии устойчивого спроса рейсы могут быть запущены в ближайшей перспективе», – сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.

Ранее, в ноябре, министр транспорта России Виталий Савельев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что российские авиакомпании прорабатывают вопрос о возобновлении прямых рейсов на Филиппины и в Индонезию.