Россиянка нашла объяснение привычке американцев не разуваться дома

Российская тревел-блогерша поговорила с американцем и нашла объяснение привычке жителей США не разуваться дома. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

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В первую очередь собеседник путешественницы отметил, что в Штатах чисто на улицах.

«Нью-Йорк — не самый чистый город в Америке, но дороги и тротуары убирают регулярно, правительство следит за этим тщательно», — рассказал он.

В России же, по словам иностранца, обувь всегда остается грязной из-за погодных условий.

Кроме того, привычка носить обувь дома объясняется зонированием жилья у американцев.

«Заходя в свой дом, они попадают в кухню-гостиную, где проводят основную массу времени, — пояснила блогерша. — Здесь они не снимают уличную обувь, а вот в спальне могут заменить ее на домашние тапочки».

Она добавила, что в США люди в основном передвигаются на автомобилях и считают, что после поездок снимать обувь необязательно. Еще одна причина не разуваться — холодные полы в американских квартирах.

«Прожив несколько лет в России, я до сих пор восхищаюсь тем, как у вас жарко в квартирах. В Америке такого нет», — рассказал собеседник блогерши.