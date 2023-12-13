Дальневосточников оставили без доступного китайского курорта

«Аэрофлот» запустил прямые рейсы на китайский остров Хайнань – дальневосточников оставили «в пролёте», полёты выполняются из Москвы, сообщает ИА DEITA.RU.

© Деловая газета "Взгляд"

Первый рейс запланирован на 27 декабря на лайнере Airbus A330. Рейсы будет выполняться раз в неделю, потом добавят ещё один, по воскресеньям.

Видео дня

Гендиректор главной авиакомпании страны Сергей Александровский ещё в сентябре обещал, что рейсы на Хайнань будут осуществляться из Владивостока, Хабаровска, Новосибирска и Москвы. В итоге добраться до китайского курорта без пересадок смогут только москвичи и гости столицы. Перелёт туда – обратно обойдётся в 48 тысяч рублей. Как рассказала корреспонденту РБК представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентина Асеева, таких низких цен дальневосточники не видели, даже когда на Хайнань можно было улететь из аэропортов макрорегиона.

Более того, если «Аэрофлот» всё-таки откроет направление для дальневосточных аэропортов, то такого низкого тарифа для Владивостока и Хабаровска точно не будет, поскольку в столице зарубежные рейсы более заполняемы и рентабельны, уверена Асеева. Сейчас дальневосточникам предлагают лететь сперва в Харбин, а оттуда – самолётом на Хайнань. Есть и более сложные цепочки: например, из Владивостока автобусом до Суйфэньхэ, оттуда – поездом в Харбин, из Харбина – самолётом на остров.

Ранее был отменён морской рейс между Владивостоком и Нанао (Япония). По официальной версии японцев, на российском теплоходе нашли более 20 нарушений безопасности, из-за которых эксплуатация судна невозможна. По российской версии, это всё намеренные препятствия из-за предвзятого отношения.