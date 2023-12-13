Россиянка рассказала о странной особенности мужчин в Индии

«Он говорил, что у него есть невеста, что они с удовольствием меня примут, что они будут очень рады гостье из другой страны. Когда я ему сказала, что у меня уже забронирован и оплачен отель и что мне неудобно оставаться в чужой квартире, он продолжал настаивать на том, чтобы я осталась именно у них», — поделилась путешественница.