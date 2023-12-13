«Аэрофлот» запускает новые рейсы за границу

Хорошие новости для любителей пляжного отдыха в разгар русской зимы. Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске рейсов на китайский остров Хайнань — к живописному побережью Южно-Китайского моря.

Как сообщается в официальном Telegram-канале авиаперевозчика, на первом этапе полеты будут выполняться один раз в неделю: по средам из Москвы (SU0224 Москва — Санья) и по четвергам с острова Хайнань в российскую столицу (SU0225 Санья — Москва).