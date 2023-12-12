Россиян предупредили о подорожании путешествий на треть в 2024 году

Стоимость путешествий в 2024 году увеличится на 5-30 процентов в зависимости от направления. О подорожании турпоездок на треть предупредил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с «Известиями».

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По его словам, если авиасообщение будет расширяться, а конкуренция между авиакомпаниями сохранится, то рост цен на размещение может быть нивелирован подешевевшей перевозкой. Однако главным фактором, который влияет на стоимость путешествий, остается курс рубля, добавил Мурадян.

Вице-президент АТОР также отметил, что перечень направлений для выездного туризма сильно не изменится. Он пояснил, что летом будет популярна Турция, а зимой — ОАЭ, Таиланд и Египет.

Кроме того, по мнению Мурадяна, в 2024 году увеличится турпоток на Кубу, усилит свои позиции Шри-Ланка и добавятся прямые рейсы во Вьетнам.