Шри-Ланка – это райский остров с потрясающей тропической природой, белоснежными пляжами и древней культурой. Однако многие туристы считают, что отдых здесь обойдется в круглую сумму.

На самом деле, это не так – на Шри-Ланке можно найти немало бюджетных развлечений.

Для начала стоит прокатиться на поезде. Маршруты проходят через густые джунгли и чайные плантации, открывая потрясающие виды. Стоимость билета начинается от 300 рупий (около $2).

Еще одно недорогое развлечение – пешая прогулка по чайным плантациям, которыми славится центральный район острова. Зеленые чайные кусты уходят далеко за горизонт.