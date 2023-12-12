5 особенностей самого дорого отеля в мире: видео
Atlantis the Royal – это самый роскошный и дорогой отель в Дубае.
Он расположен на искусственном острове Пальма Джумейра и считается жемчужиной гостиничного бизнеса ОАЭ.
Отель был открыт в начале 2023 года после 5 лет строительства. Его возведение обошлось инвесторам более в 1,2 миллиарда долларов. А на официальном открытии отеля выступала певица Beyonce.
При заселении в отель каждому посетителю предлагается выбрать личную подушку в зависимости от предпочтений, а также каждому дарят набор с золотыми банными принадлежностями.
В Atlantis the Royal есть всемирно известные рестораны, несколько баров, огромный спа-центр, фитнес и даже подводное путешествие на батискафе. Отель поражает своей небывалой роскошью и является визитной карточкой современного Дубая.
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