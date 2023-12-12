Туроператоры фиксируют резкое снижение цен на популярном направлении

Стоимость туров на данный момент снизилась на треть, что вызвано рядом факторов, сообщает aif.ru.

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Эксперты отмечают, что Турция длительное время остается предпочтительным направлением для российских туристов. Заведующий кафедрой туризма Российской международной академии туризма Роман Арсений подчеркивает, что эта страна предлагает отличный сервис за разумные деньги, что делает ее привлекательной для отдыхающих.

По данным бронирования отелей на новогодние праздники, Турция занимает 10% от всех зарубежных заказов и остается в числе самых востребованных направлений у россиян. Основные популярные города включают в себя Стамбул, Анталью, Кайсери, Измир и Трабзон.

Цены на отдых в Турции перед Новым годом традиционно снижаются из-за низкого сезона. Однако после 10 января, они могут уменьшиться еще больше, зависимо от спроса. Многие туроператоры также предлагают специальные программы на Новый год с разнообразными шоу и мероприятиями.

Эксперты отмечают, что понижение цен перед новым годом связано с низкой динамикой продаж и тем, что многие туристы предпочитают выбирать страны, где купальный сезон продолжается или только начинается, такие как Таиланд, ОАЭ, Египет, Куба и Шри-Ланка.