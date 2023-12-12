Во сколько россиянам обойдется Новый год на Кубе

Туроператоры представили привлекательные пакеты для отдыха на кубинских курортах Варадеро и Кайо Коко, а также в Гаване на прямых рейсах Nordwind и «Россия», а также через венесуэльскую авиакомпанию Conviasa. Coral Travel и FUN&SUN организуют блочные перевозки на маршруте Москва — Гавана каждые две недели, пишет Центральная Служба Новостей.

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PEGAS Touristik предлагает туры в Варадеро с вылетом из Москвы в конце декабря и начале января, а также на Кайо Коко на разные даты. Anex продаёт туры на кубинские курорты с перелетом Nordwind, включая гарантированные блоки мест. «Интурист» предлагает места на рейсах Nordwind и ограниченное количество билетов на рейсе «России» в Варадеро 27 декабря.

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Coral Travel предоставляет возможность путешествия в Гавану, с последующим отдыхом в Варадеро на рейсе Conviasa 30 декабря, а FUN&SUN увеличивает количество мест на рейсах Conviasa с 14 января.

ICS Travel Group предлагает комбинированные туры на Кубу, включая варианты Гавана + Варадеро или Кайо Санта Мария. Такие предложения также доступны у Anex, PAC Group, «Интурист», «Русский Экспресс» и FUN&SUN, включая туры Куба + Мексика.

Туроператоры отмечают стабильный спрос на новогодние туры на Кубу и ожидают увеличения продаж в ближайшие 10–14 дней. Из-за высокого спроса на кубинские курорты россиянам рекомендуется ускорить бронирование. Места на рейсах и в отелях быстро заканчиваются.

ICS Travel Group указывает, что некоторые популярные отели уже приостановили продажи на период с 30 декабря по 2 января, а по данным Space Travel нет свободных номеров в некоторых высококлассных отелях на новогодние даты. Возможно подобрать варианты как среди бюджетных, так и среди дорогих отелей благодаря квотам туроператоров.

Цены на туры на 7 ночей с вылетом в конце декабря варьируются от 260 тысяч рублей за двоих в отеле 4* до 330 тысяч рублей за двоих и выше в отеле 5*. Оплата картой «Мир» упрощает планирование развлечений и покупку экскурсий.