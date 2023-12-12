Россиянам рассказали о ценах на новогодние туры в Турцию

На протяжении нескольких лет Турция остается одной из самых популярных стран среди россиян, независимо от сезона. Ведущий специалист по зарубежным направлениям туристического агентства «Турлайф» обратила внимание, что цены на новогодний отдых по этому направлению упали на 30 %.

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«Цены на сам Новый год и праздники будут держаться, после 10 января они понизятся, и будут зависеть от спроса», – отметила турагент.

По словам Лазаревой, если говорить о падении цен на новогодние туры в Турцию, то это ежегодная предновогодняя тенденция. Здесь важно обращать внимание на то, что выгодно отдохнуть можно в том случае, если дата возвращения из отпуска приходится еще на 2023 год.

Согласно статистике, чаще всего россияне отправляются в Стамбул, Анталью, Кайсери, Измир и Трабзон, сообщает «АиФ». Напомним, у жителей России вырос спрос на поездки по стране. Причем стали чаще бронировать автомобильные туры.