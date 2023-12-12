Названы самые разочаровывающие направления для отдыха

Двоякие впечатления возникают у туристов и о Дубае. Это мегаполис, построенный в пустыне, очень развитый в плане технологий. Однако там не так много исторических зданий и достопримечательностей, которые можно посетить. Для многих также не будет секретом тот факт, что Париж — это очень дорогой, но грязный город. Часто туристов отталкивает поведение не очень добродушных местных, — добавила Ансталь.