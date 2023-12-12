На борту ел за двоих и постоянно пересаживался: россиянин «зайцем» добрался до Лос-Анджелеса

В аэропорту Лос-Анджелеса задержали россиянина, который без документов и билета на рейс сумел добраться в США из Копенгагена. Мужчина, представившийся Сергеем Очигавой, не смог объяснить, как попал на борт, сообщает РИА Новости.

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«Зайца» задержали в пункте пропуска 4 ноября. Властям безбилетник заявил, что не помнит, как смог пройти проверки в датском аэропорту.

«Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. В качестве экономиста он работал в России много лет назад. Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит», — говорится в рапорте специального агента ФБР, допрашивавшего путешественника.

Представители авиаперевозчика рассказали, что Очигава действительно летел их рейсом. По словам стюардесс, у пассажира не было посадочного талона, и он сел на свободное место. В полёте мужчина гулял по салону, пересаживался с места на место, пытался общаться с попутчиками.

«Он просил по две порции в каждый сеанс приёма пищи и однажды попытался съесть шоколад, который предназначался членам экипажа», — говорится в материалах суда.