Бары и кафе Таиланда будут работать всю новогоднюю ночь

Увеселительные заведения Таиланда в новогоднюю ночь продлят часы работы до 06:00, чтобы привлечь еще больше туристов на праздники. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила пресс-секретарь правительства страны Трайсури Тайсаранакул.

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Также с 15 декабря в туристических зонах Бангкока, провинций Чонбури, Чиангмай и Пхукет начнет действовать временная мера по продлению часов работы ночных заведений с двух до четырех часов утра. Сроки окончания продления ночной жизни пока не установлены.

Власти популярной среди россиян островной провинции Пхукет также подготовили меры безопасности в соответствии с новым порядком работы развлекательных заведений, которые должны вступить в силу в конце текущей недели. Среди них — разворачивание сети камер видеонаблюдения, открытие медпунктов, организация работы правоохранительных органов и другие, передает издание Bangkok Post.