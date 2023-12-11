Бары и кафе Таиланда будут работать всю новогоднюю ночь

Таиланда
Увеселительные заведения Таиланда в новогоднюю ночь продлят часы работы до 06:00, чтобы привлечь еще больше туристов на праздники. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила пресс-секретарь правительства страны Трайсури Тайсаранакул.
Также с 15 декабря в туристических зонах Бангкока, провинций Чонбури, Чиангмай и Пхукет начнет действовать временная мера по продлению часов работы ночных заведений с двух до четырех часов утра. Сроки окончания продления ночной жизни пока не установлены.
Власти популярной среди россиян островной провинции Пхукет также подготовили меры безопасности в соответствии с новым порядком работы развлекательных заведений, которые должны вступить в силу в конце текущей недели. Среди них — разворачивание сети камер видеонаблюдения, открытие медпунктов, организация работы правоохранительных органов и другие, передает издание Bangkok Post.
Власти Таиланда хотят предоставить туристам скидку до 80 процентов на различные сервисы, а также бесплатное посещение национальных парков в зимний период. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, в какие тропические страны выгодно лететь на отдых этой зимой.