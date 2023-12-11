Билеты на Мальдивы на Новый год подорожали в 3 раза

На период новогодних праздников вариантов перелета на Мальдивы из Москвы становится меньше. В частности, почти распроданы места на стыковочных рейсах авиакомпании flydubai в конце декабря и начале января.

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В частности, если рассматривать даты с 29 декабря по 13 января, в наличии по состоянию на вечер 11 декабря остался всего один билет. Такая же ситуация с вылетами 25, 30 декабря, а также 1 и 2 января.

В популярные у туристов даты - с 29 декабря по 7 января, билетов дешевле 164 тыс. руб. уже не найти. По такой цене доступны места на рейсах авиакомпании Emirates. Правда, относительно удобные варианты с перелетом длительностью 21 ч туда и обратно, тоже быстро разбирают.

Перелет прямыми рейсами «Аэрофлота» в эти даты обойдется в 223 тыс. руб., и это без учета багажа: за него придется доплатить 22 тыс. Пассажиры проведут в пути всего 9 часов, причем первый день отдыха не будет потерян. Из Шереметьево они вылетят в 10 вечера и прибудут в Мале уже к 9 часам утра.

Отметим, билеты round trip на рейсы нацперевозчика подорожали почти в 3 раза: в ноябре они предлагались за 79 тыс. руб.

Из рейсов с пересадкой один из удобных вариантов – перелет Gulf Air из Домодедово. Дорога на курорт займет 12 часов, из них час – пересадка в Манаме, обратный путь - на пару часов длиннее. Стоимость перелета 176 тыс., включая перевозку чемодана. В ноябре перелет на борту этой авиакомпании можно было совершить за 69 тыс. руб.

Туристы могут выбрать перелет на Мальдивы и на бизнес-лайнере BlackJet авиакомпании AZUR Air. Правда, на новогодние даты, по данным организатора программы, туроператора LOTI, тоже места заканчиваются.