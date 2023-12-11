Авиабилеты на Сейшелы продаются дешевле, чем в Таиланд

В понедельник, 11 декабря, в системе онлайн-бронирования «Аэрофлота» были замечены привлекательные по цене предложения авиабилетов из Москвы в Маэ (Сейшелы) на декабрьские даты.

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Слетать прямыми рейсами туда 18 декабря, обратно – 27 декабря можно за 63 тыс. руб., за багаж до 23 кг нужно доплатить 11 тыс. руб.

С учетом того что на Сейшелы отправляется всего три рейса нацпера в неделю, а конкуренции по прямой авиаперевозке на этом маршруте у «Аэрофлота» нет, указанный тариф можно считать очень выгодным. Для сравнения, в те же даты за перелет round trip из Москвы на тайский остров Пхукет придется заплатить 70 тыс. руб., с багажом – 83 тыс. руб.

Как показали результаты опроса «Какой из тропических островов в Индийском океане вы выбрали бы для отдыха?» в тг-канале «Крыша ТурДома», Сейшелы назвали 15% из более чем 3300 респондентов, давших ответы.