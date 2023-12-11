Авиабилеты на Сейшелы продаются дешевле, чем в Таиланд
В понедельник, 11 декабря, в системе онлайн-бронирования «Аэрофлота» были замечены привлекательные по цене предложения авиабилетов из Москвы в Маэ (Сейшелы) на декабрьские даты.
Слетать прямыми рейсами туда 18 декабря, обратно – 27 декабря можно за 63 тыс. руб., за багаж до 23 кг нужно доплатить 11 тыс. руб.
С учетом того что на Сейшелы отправляется всего три рейса нацпера в неделю, а конкуренции по прямой авиаперевозке на этом маршруте у «Аэрофлота» нет, указанный тариф можно считать очень выгодным. Для сравнения, в те же даты за перелет round trip из Москвы на тайский остров Пхукет придется заплатить 70 тыс. руб., с багажом – 83 тыс. руб.
Как показали результаты опроса «Какой из тропических островов в Индийском океане вы выбрали бы для отдыха?» в тг-канале «Крыша ТурДома», Сейшелы назвали 15% из более чем 3300 респондентов, давших ответы.
Наиболее популярным оказался Мальдивский архипелаг, туда хотели бы отправиться 25%. Кстати, Мальдивы, а также Шри-Ланка, вошли и в прогнозный рейтинг популярности туристических направлений на зимний сезон – 2023/2024, подготовленный Службой БАНКО. 17% участников опроса в «Крыше ТурДома» проголосовали за Маврикий, вероятно, интерес к острову подогрело недавнее решение «Аэрофлота» продлить полетную программу из Москвы до конца марта.