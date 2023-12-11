Новые направления горного туризма открылись в Таджикистане

В мире отмечается Международный день гор. В Таджикистане они занимают 93% территории. Ради гор в страну приезжают тысячи путешественников со всего мира. Для них разрабатываются новые туристические маршруты – это фитотуризм, походы в затерянные ущелья и шахты. Самые популярные направления посетила корреспондент «МИР 24» Карина Нарзикулова.

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Семитысячники, ледники, ущелья, водопады, озера – в горах Таджикистана сосредоточены сотни природных достопримечательностей. Посещать многие из них можно круглый год.

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Одно из новых направлений – фитотуризм. В Таджикистане насчитывается более четырех тысяч видов лекарственных растений. За ними отправляются в настоящие горные экспедиции.

Если в низине можно найти дикорастущий шиповник, подорожник и клевер, то за редкими лекарственными растениями нужно подниматься высоко в горы.

От простуды, для крепкого иммунитета, очищения организма и как источник натуральной красоты – редкая ферула, душица, цикорий и боярышник. На таких оздоровительных турах участники собирают натуральные природные аптечки.

«Я не первый раз участвую в таком туре. Это отличная возможность познакомиться с нашей природой, узнать о ее целебных свойствах. Я еще в школе изучала истории наших древних целителей. Моя бабушка часто готовила нам полезные чаи из трав и горных ягод. Это очень интересно, сбираешь травы и смотришь вокруг – такая красота!», – сказала участница тура Нозанин Ахмадзода.

«На русском это растение называется «Мать-и-мачеха», мы его сушим и готовим чай. Он помогает при простуде, очищает дыхательные пути», – рассказал местный житель Рахимджон Розиков.

В этом году появилось уникальное направление – поход в затерянные аметистовые шахты. В штольни спускаются небольшими группами. Аметисты тут повсюду. Кусочки кристаллов можно взять с собой. Главное правило: собирать только опавшие камни, самим откалывать породу запрещено.«Я сразу понял, что эта локация будет очень востребована. Получил разрешение на посещение вот этой локации и начал устраивать официальные походы. Я хочу, чтобы таких локаций было больше, потому что у нас еще есть месторождения оникса и других минералов», – сказал гид Амир Исаев.

А это уже знаменитые Фаны. Сюда приезжают ради первозданной природы и затерянных горных озер. На высоте 2800 метров открывается вид на жемчужину Фанских гор – озеро Куликалон. Над ним нависают горы, покрытые снегом и льдом.

«Я приехал сюда из Америки, до этого у меня были восхождения в Перу и Альпах. В Таджикистане природа другая более дикая, не исхоженная туристами, более разнообразная. Много озер, рек. Они переливаются разными цветами, утром это озеро было темнее, а сейчас бирюзовое. Никогда такого не видел», – рассказал турист Шервин Абдулхамади.