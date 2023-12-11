Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Сербию

Сербия остается единственным направлением в Европе, куда можно добраться без пересадок, однако спрос на туры в эту страну сдерживают высокие цены на перелеты.

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Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает Ассоциация туроператоров России.

— По данным туроператоров, в основном бронируются горнолыжные туры, далее по популярности следуют экскурсионные туры и сити-туры в Белград. (...) Сербия пользовалась хорошим спросом в прошлом зимнем сезоне, когда были проблемы со снегом на альпийских курортах, — говорится в публикации.

Далее по популярности следуют экскурсионные туры в сербскую столицу, Белград.

По мнению экспертов, спрос на поездки в европейскую страну мог быть и выше, если бы не высокие тарифы на перелеты. Сегодня Air Serbia летает в Белград из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Рейс в среднем занимает от трех до четырех часов. Этой зимой перелет туда-обратно обойдется от 90 тысяч рублей на одного и выше. В новогодний период прямым рейсом можно будет долететь за 120 тысяч рублей.

В среднем за путешествие в Сербию с вылетом из столицы России 30 декабря и возвращением 6 января придется отдать 146 тысяч рублей с багажом. Кроме того, по данным участников рынка, большинство отелей на горнолыжных курортах страны подняли цены относительно прошлого сезона на 10-20 процентов.