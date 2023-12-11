Российским туристам, прибывающим на Хайнань рейсами «Аэрофлота», не потребуется виза

Судя по комментариям в тг-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B» к посту о возобновлении прямых рейсов на Хайнань, спрос на направление есть. Однако на самом Хайнане могут возникнуть сложности, о которых наша редакция предупреждала еще в августе. Местный бизнес ориентирован на прием гостей из Китая: «Персонал в отелях зачастую не может объясняться ни по-русски, ни по-английски. Русскоязычного меню в ресторанах нет. Заказ такси – только через местные приложения, которые на наши смартфоны не устанавливаются. Карты китайской системы UnionPay, выпущенные банками РФ, не принимаются», – пишет один из турагентов. Вероятно, эти сложности временные, с ростом турпотока из России многие проблемы должны постепенно разрешиться. Очевидно, туристам стоит рекомендовать организованный отдых на острове, тогда они смогут рассчитывать не только на безвизовый въезд в составе тургрупп, а и на содействие гидов в решении бытовых вопросов.