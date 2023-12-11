Российским туристам, прибывающим на Хайнань рейсами «Аэрофлота», не потребуется виза
После того как «Аэрофлот» анонсировал запуск с 27 декабря прямых авиарейсов из Москвы на китайский тропический остров Хайнань, туристы и турагенты стали активно обсуждать в соцсетях, нужна ли виза для поездки.
Ясность внес партнер нацперевозчика – туроператор Библио-Глобус. По информации, размещенной в его тг-канале, «Граждане РФ, вылетающие прямыми рейсами авиакомпании “Аэрофлот” в составе пакетного тура, могут въезжать на Хайнань по безвизовому списку на срок до 30 дней».
Таким образом, виза понадобится только тем, кто отправляется на остров стыковочными авиамаршрутами через континентальный Китай (такой порядок действовал и раньше. – Ред.).
Судя по комментариям в тг-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B» к посту о возобновлении прямых рейсов на Хайнань, спрос на направление есть. Однако на самом Хайнане могут возникнуть сложности, о которых наша редакция предупреждала еще в августе. Местный бизнес ориентирован на прием гостей из Китая: «Персонал в отелях зачастую не может объясняться ни по-русски, ни по-английски. Русскоязычного меню в ресторанах нет. Заказ такси – только через местные приложения, которые на наши смартфоны не устанавливаются. Карты китайской системы UnionPay, выпущенные банками РФ, не принимаются», – пишет один из турагентов. Вероятно, эти сложности временные, с ростом турпотока из России многие проблемы должны постепенно разрешиться. Очевидно, туристам стоит рекомендовать организованный отдых на острове, тогда они смогут рассчитывать не только на безвизовый въезд в составе тургрупп, а и на содействие гидов в решении бытовых вопросов.
Турпакеты на Хайнань выставлены в системе онлайн-бронирования туроператора Библио-Глобус, GDS-туры на остров также анонсировал TEZ TOUR.
Подробнее о том, что российские туристы увидят на Хайнане, читайте в онлайн-журнале.