Отели на Мальдивах продлили действие спецпредложений на Новый год и каникулы

Турагенты сообщают, что некоторые их клиенты, планирующие поездку на Мальдивы на Новый год, вынуждены пересмотреть свои планы. Причина – в слишком высоких ценах. По информации одной из крупных розничных компаний, туристы переносят поездки на вторую половину января и февраль.

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Тенденция наметилась еще в октябре – тогда из-за роста стоимости отдыха на островах снизился турпоток в экономсегменте. Причины подорожания – повышение контрактных цен и падение курса рубля. При этом отели вопреки обыкновению продлили действие спецпредложений на новогодние даты.

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В частности, Park Hyatt Maldives Hadahaa 5* предлагает скидку на проживание до 40% и бесплатный трансфер по бронированиям, сделанным до 15 декабря. Intercontinental Maldives Maamunagau Resort 5* при заказе до 22-го числа на даты размещения до 9 января расширяет питание с завтраков до полупансиона. Объявили об акциях в Malahini Kuda Bandos 4* и So Maldives 5*.

Как рассказали редакции в «АРТ-ТУР», наличие новогодних спецпредложений по состоянию на начало декабря – это нетипичная ситуация для направления. Впрочем, в разных отелях ситуация может отличаться.

«Нельзя мерить среднюю температуру по больнице, – отмечает директор “АРТ-ТУР” Дмитрий Арутюнов. – В целом за Мальдивы можно не бояться: курорт точно заполнится на Новый год».

В каждом отеле уже есть распроданные на праздничные даты категории номеров, можно привести примеры и гостиниц, стоящих на стопе, сообщили в туроператоре Anex. «В частности, места в недорогих резортах Eriyadu Island Resort Maldives, Fihalhohi Island Resort на новогодние каникулы раскуплены еще в прошлом месяце».

При этом в Anex отметили, что если затянуть с бронированием, можно остаться без билетов: «Пользуются хорошим спросом стыковочные рейсы flydubai с вылетом из Москвы в предновогодние дни, билеты на 25, 29 и 30 декабря уже заканчиваются».

Руководитель Space Travel Артур Мурадян подтвердил: «Наблюдается некоторое снижение интереса к островам по сравнению с прошлым годом». По его словам, причиной стала возросшая конкуренция между направлениями. С этим мнением согласны и в PAC Group: