Названы бюджетные направления для летнего отдыха

«Мы можем говорить о ценах на отдых только в онлайн-режиме, так как не можем предположить, что будет завтра. Как показал этот год, вполне приемлемые цены были в Крыму. Также стоит поговорить о Каспийском побережье, где достаточно динамично развивается инфраструктура, обладающая интересными предложениями в экономическом плане. Понятно, что традиционно в пик сезона цифры будут серьезные в том же самом Краснодарском крае. Если говорить о зарубежье, то мы видим выгодные предложения в Абхазии, Казахстане, Грузии и почти во всех странах СНГ. Найти приемлемый вариант для себя сможет каждый», - сказал собеседник НСН.