Китайские туристы в Венеции ради красивых селфи опрокинули гондолу

Венеция. Италия. Из-за желания снять красивое селфи китайские туристы едва не утонули в Венеции. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Guardian.

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Гондола с гостями из КНР проплывала под мостом недалеко от площади Святого Марка. Лодочник собирался выполнить сложный маневр и потребовал от пассажиров занять сидячие места. Но те не услышали либо не поняли его, и продолжили искать удачные ракурсы для съемки, хаотично перемещаясь по гондоле.