11 декабря вступили в силу новые правила сдачи загранпаспортов

Это следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовых актов.

11 декабря вступили в силу новые правила сдачи загранпаспортов
© Секрет Фирмы

Согласно документу, некоторым категориям россиян нужно сдать свой загранпаспорт на хранение в ту контору, где выдавали документ.

Сделать это нужно в течение 5 дней после того, как паспорт признают недействительным.

Рассказываем, кого коснутся ограничения.

Нововведения распространяются на обычные, дипломатические и служебные загранпаспорта. Теперь россиянин обязан в течение 5 дней после того, как ему запретили выезд из страны, сдать паспорт.

Получить его обратно можно в день обращения под расписку, это произойдёт после снятия ограничений.

Вот какие могут быть основания для признания загранпаспортов недействительными:

  • утеря документа;
  • истечение срока;
  • изменение владельцем личных данных;
  • уход из жизни владельца паспорта.

Помимо этого, действие загранпаспорта временно ограничивается, если россиянина призвали на военную службу либо у него есть допуск к особо важной или секретной информации.

Также документ будет недействителен у служащих ФСБ и тех, кого подозревают в совершении уголовного преступления.

Главное о путешествиях
Больше новостей
Секрет Фирмы: главные новости