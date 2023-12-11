11 декабря вступили в силу новые правила сдачи загранпаспортов

Это следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовых актов.

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Согласно документу, некоторым категориям россиян нужно сдать свой загранпаспорт на хранение в ту контору, где выдавали документ.

Сделать это нужно в течение 5 дней после того, как паспорт признают недействительным.

Рассказываем, кого коснутся ограничения.

Нововведения распространяются на обычные, дипломатические и служебные загранпаспорта. Теперь россиянин обязан в течение 5 дней после того, как ему запретили выезд из страны, сдать паспорт.

Получить его обратно можно в день обращения под расписку, это произойдёт после снятия ограничений.

Вот какие могут быть основания для признания загранпаспортов недействительными:

утеря документа;

истечение срока;

изменение владельцем личных данных;

уход из жизни владельца паспорта.

Помимо этого, действие загранпаспорта временно ограничивается, если россиянина призвали на военную службу либо у него есть допуск к особо важной или секретной информации.