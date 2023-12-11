11 декабря вступили в силу новые правила сдачи загранпаспортов
Это следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, некоторым категориям россиян нужно сдать свой загранпаспорт на хранение в ту контору, где выдавали документ.
Сделать это нужно в течение 5 дней после того, как паспорт признают недействительным.
Рассказываем, кого коснутся ограничения.
Нововведения распространяются на обычные, дипломатические и служебные загранпаспорта. Теперь россиянин обязан в течение 5 дней после того, как ему запретили выезд из страны, сдать паспорт.
Получить его обратно можно в день обращения под расписку, это произойдёт после снятия ограничений.
Вот какие могут быть основания для признания загранпаспортов недействительными:
- утеря документа;
- истечение срока;
- изменение владельцем личных данных;
- уход из жизни владельца паспорта.
Помимо этого, действие загранпаспорта временно ограничивается, если россиянина призвали на военную службу либо у него есть допуск к особо важной или секретной информации.
Также документ будет недействителен у служащих ФСБ и тех, кого подозревают в совершении уголовного преступления.