Названы четыре самые популярные среди россиян страны для зимнего отдыха

Четырьмя самыми популярными среди россиян странами для длительного отдыха в зимнем сезоне были названы Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах», соответствующее исследование поступило в распоряжение редакции «Ленты.ру».

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Уточняется, что среди европейских стран оказались востребованы Италия и Испания.

«Интересно, что в прошлом году лидером рейтинга была Индонезия, Китай же вообще не входил в топ-3», — заметили эксперты в пресс-релизе.

Специалисты добавили, что в 2023 году стало на 39 процентов меньше купленных на длительный период полисов для выезжающих за рубеж.

«В связи с ростом курсов иностранных валют путешествия стали обходиться россиянам дороже. И, как следствие, поток туристов, готовых отправиться в длительную поездку за границу, стал меньше», — заключили в «Росгосстрахе».