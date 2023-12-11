Названы четыре самые популярные среди россиян страны для зимнего отдыха

Четырьмя самыми популярными среди россиян странами для длительного отдыха в зимнем сезоне были названы Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах», соответствующее исследование поступило в распоряжение редакции «Ленты.ру».
Уточняется, что среди европейских стран оказались востребованы Италия и Испания.
«Интересно, что в прошлом году лидером рейтинга была Индонезия, Китай же вообще не входил в топ-3», — заметили эксперты в пресс-релизе.
Специалисты добавили, что в 2023 году стало на 39 процентов меньше купленных на длительный период полисов для выезжающих за рубеж.
«В связи с ростом курсов иностранных валют путешествия стали обходиться россиянам дороже. И, как следствие, поток туристов, готовых отправиться в длительную поездку за границу, стал меньше», — заключили в «Росгосстрахе».
Ранее стали известны самые дешевые направления путешествий на Новый год. Россиянам порекомендовали ради экономии отправиться в Индию, Бахрейн или Абхазию.