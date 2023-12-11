Стоимость китайской визы для россиян составит 2,5 тыс. рублей

Стоимость визы в Китай для россиян с понедельника снижена с 3,3 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщает Агентство международного сотрудничества Приморского края.

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"Генеральное консульство КНР в городе Владивостоке сообщило о понижении стоимости визы. <...> С 11 декабря 2023 года ее стоимость составит 2,5 тыс. рублей" - говорится в сообщении.

На сайте Генерального консульства КНР во Владивостоке уточняется, что плата снижена для создания более благоприятных условий для поездок иностранцев в Китай с 11 декабря этого года по 31 декабря 2024 года. Дополнительная плата за срочное оформление виз останется прежней. В отношении заявок на получение виз, которые были поданы до 11 декабря, будут применяться старые тарифы.

Однократная виза в КНР для россиян теперь стоит 2,5 тыс. рублей, двукратная - 5 тыс. рублей, а многократная - 7,4 тыс. Для граждан США цены на китайскую визу составят от 9,2 до 11,3 тыс. рублей.