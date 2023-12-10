Власти Армении сообщили о новом рекорде по числу туристов в 2023 году

Министр экономики республики Ваан Керобян в рамках мероприятий по подведению итогов работы Комитета туризма в 2023 году заявил, что страну посетили 2 200 000 человек.

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По данным ИА Красная весна, Керобян подтвердил, что этот результат был достигнут за 11 месяцев. Это стало абсолютным рекордом отрасли за последние годы, подчеркнул член армянского правительства. В настоящее время кабмин республики Армения хочет начать рассмотрение законопроекта «О туризме», чтобы более грамотно регулировать данную сферу.

С 2019 года армянские власти повысили инвестирование в туристическую сферу в 6,5 раз. Ереван ожидает позитивный эффект от вложения средств.