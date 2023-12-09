У туристов появился новый вариант перелета  в Таиланд

С 22 декабря начнутся рейсы авиакомпании «Туркменские авиалинии» из столицы Татарстана в Бангкок. Они будут выполняться дважды в неделю, по пятницам и субботам. Стыковки в аэропорту Ашхабада – от 3 до 5 часов.

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В свое время перелеты из России в Таиланд «Туркменскими авиалиниями» пользовались популярностью, так как считались одними из самых экономичных. Маршруты через Ашхабад были из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. В 2020 году, с началом пандемии коронавируса, авиакомпания приостановила рейсы в Таиланд из столицы Туркмении и теперь возвращается на линию после трехлетней паузы. Полеты «Туркменских» из РФ пока выполняются из одного города, Казани.

Авиабилеты уже есть в продаже на сайтах агрегаторов и, судя по выставленным предложениям, летать «Туркменскими авиалиниями» в Таиланд выгодно, как и прежде. Например, на новогодние даты можно отправиться из Казани в Бангкок за 87 тыс. руб. Отправление туда – 29 декабря, обратно – 6 января. В тариф включен багаж.

Альтернативный вариант «Аэрофлотом» с короткой пересадкой в Москве в те же даты вдвое дороже, 178 тыс. руб. И это только с ручной кладью, за чемодан придется доплатить еще 27 тыс. руб.