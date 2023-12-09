Перечислены лучшие страны для неопытных путешественников

Опытный трэвел-блогер перечислил лучшие страны для неопытных путешественников, отметив, что им лучше отправляться в Юго-Восточную Азию. Об этом он рассказал в беседе с Daily Mail .

По словам 39-летнего Тома Гронда, который уже объехал 159 стран, путешествия в эту часть мира будут простыми и недорогими. Так, он рекомендовал поехать в Таиланд, Сингапур, Малайзию и Индонезию, объяснив, что эти государства может позволить себе человек с любой финансовой ситуацией.