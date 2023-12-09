Лувр станет дороже для туристов почти на треть

Вчера в Париже объявили о повышении стоимости входного билета в Лувр на 30% до 22 евро. Новый тариф будет введен с 15 января следующего года. В музее подорожание оправдывают тем, что он не менялся с 2017 года и ростом затрат на обслуживание комплекса, прежде всего на электроэнергию. И чтобы смягчить неприятное для туристов известие, напомнили: в цену входит осмотр всех помещений Лувра с постоянными экспозициями и временными выставками.

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В музейном комплексе решили продлить время работы в новогодние праздники на 2 часа: до 8 вечера с 28 декабря по 6 января. Исключение составляют два выходных дня – 1–2 января. Есть и вечер для бесплатного посещения – каждую первую пятницу месяца с 18 до 21:45, кроме июля и августа.

Для иностранных туристов, планирующих в следующем году побывать в Париже, это не единственное грустное сообщение. В частности, в пятницу издание Le Monde написало о двукратном росте стоимости проезда на метро во время проведения летних Олимпийских игр. В столице Франции разовый билет будет стоить 4 евро, а единый на 10 поездок подорожает на 15 евро до 32 евро.