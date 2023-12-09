Парикмахер решила обмануть туристку и получила штраф в 40 раз больше цены за стрижку

В Малайзии суд встал на сторону иностранной туристки, которая пожаловалась в соцсетях на завышенную стоимость услуг в бьюти-салоне в Куала-Лумпуре. По ее словам, платить за укладку волос 120 ринггитов (2,4 тыс. руб.) – очень дорого. Никакой компенсации ей не предусмотрено, кроме моральной. Парикмахершу оштрафовали на 5 тыс. ринггитов, или почти на 100 тыс. в пересчете на рубли.

Как рассказало издание The Malaysian Reserve, этот случай произошел еще весной в туристическом районе Букит Бинтанг. Но правоохранители обратили на него внимание только когда ролик стал вирусным. Судебный вердикт был вынесен 7 декабря. Владелицу салона обвинили в нарушении правил об обязательной маркировке цен на товары и услуги.

Решение судьи можно считать мягким с учетом того, что наказание за эту провинность – до 50 тыс. ринггитов. Однако, если женщина не сможет найти деньги на штраф, то она проведет 6 месяцев в тюремной камере.

Прокуратура настаивала на более жестком подходе, чтобы другим предпринимателям было неповадно наживаться на туристах. В Малайзии надеются на восстановление турпотока после пандемии и прогнозируют, что до конца 2023 года примут свыше 19 млн иностранцев.