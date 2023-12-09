Россияне собрались на новогодние каникулы в Азию

Спрос россиян на зарубежные путешествия, преимущественно, в страны Азии заметно увеличился в декабре. Активность граждан не остановили подорожание авиабилетов и туров. Об этом пишет газета "Коммерсант".

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В сервисах "Слетать.ру" и Let's Fly зафиксировали рост спроса граждан на зарубежные туры на 50% в декабре. При этом средний чек при бронировании организованных туров вырос на 20% в годовом выражении, до 237 тыс. рублей.

Число самостоятельных бронирований тоже увеличилось. По данным "Яндекс Путешествий", спрос на билеты подскочил на 38%, а средний чек увеличился на 20% и составил 65,7 тыс. рублей.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов назвал основным драйвером спроса на зарубежные туры и билеты азиатские страны, география полетов куда за последний год заметно расширилась. "Слетать.ру" счел Таиланд лидером среди заграничных направлений на новогодние праздники: доля бронирований в эту страну достигла 17%, увеличившись в три раза год к году.