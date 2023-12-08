Российских туристов выселили из отеля на Пхукете
Утром 8 декабря полиция оцепила гостиницу Kamala Resort 3* на тайском острове Пхукет. Постояльцев попросили покинуть здание. Об этом порталу TourDom.ru сообщила турагент из Новосибирска Надежда Вебер, чьи туристы жили в этом отеле.
Как рассказали отдыхающие, днем они вернулись с пляжа и едва смогли попасть в свой номер. Их долго не пускали, а затем дали минимум времени на сбор вещей. Весь персонал отеля правоохранители взяли под стражу. Причину инцидента сотрудники полиции не объяснили. Судя по машинному переводу с тайского текста объявления, которое разместили на входе в здание, речь идет о некоем судебном решении в отношении владельцев гостиницы.
По словам отдыхающих, им пришлось несколько часов ждать своего гида у отеля. Тот затруднился объяснить, что произошло.
Как пояснили в Anex, чьи клиенты были в Kamala Resort, тех, кто утром находился в гостинице, еще днем переселили в другие отели – Karon View, Cocoon APK Resort and Spa, Patong Platinum и Sun Shine Patong. Вопрос с размещением в альтернативных гостиницах тех, кто отсутствовал при общих сборах, решился поздно вечером.