Российских туристов выселили из отеля на Пхукете

Утром 8 декабря полиция оцепила гостиницу Kamala Resort 3* на тайском острове Пхукет. Постояльцев попросили покинуть здание. Об этом порталу TourDom.ru сообщила турагент из Новосибирска Надежда Вебер, чьи туристы жили в этом отеле.

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Как рассказали отдыхающие, днем они вернулись с пляжа и едва смогли попасть в свой номер. Их долго не пускали, а затем дали минимум времени на сбор вещей. Весь персонал отеля правоохранители взяли под стражу. Причину инцидента сотрудники полиции не объяснили. Судя по машинному переводу с тайского текста объявления, которое разместили на входе в здание, речь идет о некоем судебном решении в отношении владельцев гостиницы.

По словам отдыхающих, им пришлось несколько часов ждать своего гида у отеля. Тот затруднился объяснить, что произошло.