Турпоток в Петербург может достигнуть 9,4 млн человек

В 2023 году туристический поток в Санкт-Петербурге достигнет 9,4 миллиона человек, что на 16% больше, чем в 2022 году, по данным предварительного отчета "Турбарометр Санкт-Петербурга", представленного Юлией Кисловой, членом Экспертного совета Российского союза туриндустрии .

В 2022 году город посетили 8,1 миллиона туристов, что составляет 90% от уровня 2019 года. Кислова также отметила, что в следующем 2024 году турпоток может достичь уровня до пандемии. Доля иностранных туристов в общем потоке в 2023 году выросла с 4,2% до 6,1%, при этом количество иностранных посетителей увеличилось на 68,1% по сравнению с 2022 годом.