Россиянам к Новому году откроют еще один прямой рейс на курорт

«Аэрофлот» продлил полетную программу из Москвы на Маврикий, анонсированную еще в середине октября. Прямые рейсы будут выполняться с 23 декабря по 30 марта, это на месяц дольше, чем планировалось изначально. Частота – дважды в неделю.

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8 декабря авиабилеты нацпера на Маврикий на новогодние даты с вылетом туда 30 декабря, обратно 11 января можно было купить за 163 тыс. руб., перелет только с ручной кладью. С багажом – на 22 тыс. руб. дороже. Несмотря на довольно высокую цену, свободных мест на рейсе оставалось только 3.

В полтора раза дешевле обойдется перелет после новогодних каникул: например, с 13 по 25 января – 106 тыс. руб. только с ручной кладью до 10 кг, 126 тыс. руб. с багажом весом 23 кг.

Туры из Москвы на Маврикий на базе рейсов «Аэрофлота» есть в продаже у туроператоров. Недельный отдых в гостиницах 4* на новогодние праздники с вылетом 30 декабря стоит от 484 тыс. руб. на двоих.

В пятизвездочных отелях – от 694 тыс. руб. за двоих.