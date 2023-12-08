Гигантские черепахи могут «потеснить» туристов на пляжах Средиземного моря

Зона, пригодная для гнездования зеленых черепах, в Средиземном море может вырасти более чем в 10 раз к 2100 году из-за глобального потепления и вызванного им повышения температуры воды. Но, чтобы сохранить яйца редких рептилий, придется вмешаться в жизнь курортных районов. Результаты исследования итальянских ученых опубликованы в журнале Scientific Reports.

© Телеканал «Наука»

Зеленая морская, или суповая черепаха живет в водах Индийского, Тихого и Атлантического океана и их морей. Длина ее панциря достигает двух метров. Вес у особенно крупных особей — до 500 кг. Черепахи откладывают яйца на побережье, молодая особь живет в открытом океане, но с возрастом животные перемещаются к берегу и переходят на растительную пищу.

Видео дня

В некоторых регионах мира на черепах охотились и употребляли в пищу. Кроме того, глобальное потепление привело к тому, что у этого вида самки стали вылупляться намного чаще, чем самцы, ведь организм черепах очень сильно зависит от температуры окружающей среды. (Если средняя температура песка при инкубации 26-28°С, то вылупляться будут самцы. При температуре 30-32°С — самки. — Прим.Ред.) Все это привело к серьезному снижению числа животных.

«Среди всех угроз, влияющих на морские экосистемы, изменение климата в настоящее время считается одной из наиболее важных: 14% всех морских видов уже серьезно страдают от этого, и воздействие усиливается. Мы спрогнозировали потенциальное распределение гнездования по Средиземноморскому бассейну при возможном сценарии выбросов парниковых газов в 2000–2100 годах. Чем хуже сценарий изменения климата, тем больше увеличивается площадь, потенциально пригодная для обитания зеленых черепах», — говорится в статье.

Сейчас, по данным исследователей, гнезда черепах встречаются только вдоль восточного берега Средиземного моря: от Турции до восточных границ Египта, а также на Кипре и на турецком побережье Эгейского моря. Это 5% побережья. Но при повышении температуры воды к 2100 году ситуация значительно изменится.

«По некоторым сценариям, пригодны будут побережья Турции, Ближнего Востока и Северной Африки, вплоть до западного предела в южном Тунисе. Один из сценариев предполагает, что 67% территории Средиземноморского бассейна, при этом почти все побережье Северной Африки вплоть до Алжира, будут пригодны для гнездования, а итальянские побережья станут хорошим местом для обитания этого вида», — отмечают исследователи.

Однако есть и проблема — на средиземноморском побережье очень высока антропогенная нагрузка: около 40% всей прибрежной зоны уже застроено, население там выросло примерно со 100 млн в 1980 году до 150 млн в 2005 году, а уже к 2030 году может достичь 200 млн. И все это повышает риски для морских черепах: от сокращения площади пляжа из-за застройки до появления любителей купаться ночью, которые могут спугнуть рожающую черепаху, или уничтожения гнезда с уже отложенными яйцами во время уборки пляжа.