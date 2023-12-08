Во сколько обойдется встретить Новый год в Узбекистане

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, пользуется ли спросом отдых в Узбекистане и сколько стоит провести там праздники.

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Популярность республики росла весь год, и в некоторых компаниях спрос на путевки вырос в три раза, передает АТОР. Туры забронированы вплоть до апреля.

Большинство туристов предпочитают посетить Ташкент, Бухару, Хиву и Самарканд, а также покататься на горнолыжном курорте.

Что касается цен, то провести 4 ночи в отеле обойдется в 13 тыс. рублей и больше, а улететь из Москвы в канун Нового года стоит от 48 тыс. рублей.

Экскурсионные программы начинаются от 50 тыс. рублей на человека на три дня, дорога в эту стоимость не входит. Тур со всеми перелетами можно приобрести за 160 тыс. рублей.