Во сколько обойдется встретить Новый год в Узбекистане
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, пользуется ли спросом отдых в Узбекистане и сколько стоит провести там праздники.
Популярность республики росла весь год, и в некоторых компаниях спрос на путевки вырос в три раза, передает АТОР. Туры забронированы вплоть до апреля.
Большинство туристов предпочитают посетить Ташкент, Бухару, Хиву и Самарканд, а также покататься на горнолыжном курорте.
Что касается цен, то провести 4 ночи в отеле обойдется в 13 тыс. рублей и больше, а улететь из Москвы в канун Нового года стоит от 48 тыс. рублей.
Экскурсионные программы начинаются от 50 тыс. рублей на человека на три дня, дорога в эту стоимость не входит. Тур со всеми перелетами можно приобрести за 160 тыс. рублей.
Недельная экскурсия с авиабилетами обойдется в 260 тыс. рублей на двоих.