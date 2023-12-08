Россиянин поел в кафе Германии и сравнил местные цены с московскими

Российский тревел-блогер Игорь Руднев побывал в Германии, поел там в кафе и сравнил местные цены с московскими. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Путешествия по планете» на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказал, что он зашел в типичное немецкое заведение, которое предлагало своим гостям несколько видов сосисок с разными соусами, шницели и пару супов. Россиянин признался, что он взял блюдо «карривюрст» — сосиску с соусом из томатного кетчупа и карри.

«Жирно, вкусно, не слишком изысканно, но такова вся немецкая кухня: простая, понятная и не слишком полезная, если говорить о правильном питании», — поделился Руднев.

По его словам, такое блюдо стоило около 15-20 евро (примерно 1,5-2 тысячи рублей).

«Напитки, как правило, по три-пять евро (300-500 рублей), что тоже в целом соответствует средним московским ценам сейчас. Так и выходит, что покушать на двоих в Германии сейчас будет стоить порядка 30 евро, или три тысячи рублей», — подытожил путешественник.