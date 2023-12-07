Поток российских туристов в Анталью вырос на 15%

За последние 11 месяцев турпоток в Анталию увеличился на 15% в сравнении со статистикой 2019 года, сообщает "РИАМО".

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Управление культуры и туризма Антальи отметило, что в ноябре город посетило чуть менее 405 тысяч туристов, что на 0,7% меньше, чем в прошлом году.

В ноябре Анталью посетили немцы (118 тысяч туристов), россияне (80 тысяч туристов) и британцы (44 тысячи туристов). Российские туристы посещали город в ноябре меньше на 35% в сравнении с прошлым годом. Поток туристов уменьшился из-за доступности других альтернативных направлений для отдыха.