Индонезия хочет полностью отменить визы для российских туристов

Индонезия планирует ввести безвизовый режим для граждан 20 стран, в том числе и России. Инициативу представил министр туризма и креативной экономики республики Сандиага Уно на встрече с президентом Джоко Видодо.

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В Минтуризма считают, что такое решение поспособствует увеличению турпотока и, как следствие, экономическому развитию страны. Сейчас ведомство занимается утверждением окончательного списка государств для безвиза, но уже известно, что в него точно войдут Россия, США, Китай и Индия.

«Все эти страны дают значительный приток туристов в Индонезию. К концу месяца мы представим окончательный перечень на подпись президенту», – пояснил Сандиага Уно.

Интересно, что во время пандемии республика отменила безвизовый режим для 159 государств. В июне власти решили пересмотреть это решение, но именно Минтуризма выступил против. Тогда сам Сандиага Уно заявлял, что безвиз вредит республике, так как привлекает лишь релокантов, но не туристов. Однако спустя 5 месяцев чиновник изменил свою позицию.