Турист разбил в музее две античные статуи за миллион долларов и попал в больницу

Американский турист разбил в музее Израиля две античные статуи стоимостью 1,2 миллиона долларов (109,7 миллиона рублей) и попал в больницу. Он был отправлен на лечение судом, отмечает Daily Mail.

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По информации издания, 40-летний Стивен Порт столкнул на пол римские статуи, которым около двух тысяч лет. Поначалу полиция заявила, что это было «религиозное нападение», однако адвокаты обвиняемого отрицали такую версию. Они заявили, что их подзащитный страдал «иерусалимским синдромом».

Суд признал, что на момент произошедшего Порт не мог нести ответственность за свои действия, поэтому ему не предъявили обвинения в вандализме.