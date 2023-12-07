Сколько стоят туры в Грузию на новогодние праздники

В декабре 2023 года путешественники получат возможность лететь в Грузию не только из Москвы, но и из других российских регионов. Однако, как сообщает АТОР, спрос на эти направления пока не достиг ожидаемого уровня. Эксперты предполагают, что причины этого могут быть связаны с высокими ценами на авиабилеты и новогодние туры в Грузию, а также с предложениями лучших отелей Тбилиси для праздничного отдыха, пишет Центральная Служба Новостей.

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Авиакомпании, как российские, так и грузинские, активно расширяют свои маршруты и увеличивают количество рейсов. Например, Red Wings анонсировала рейсы в Тбилиси и Кутаиси из разных городов России, а Georgian Airways с 10 декабря начнет летать из Санкт-Петербурга в Тбилиси. Также из Москвы доступны рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

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Туроператоры, включая АЛЕАН и BSI Group, заметили, что спрос на новогодние туры в Грузию остается ниже, чем на поездки в Узбекистан и Армению. По словам Сергея Ромашкина из «Дельфина», одной из главных причин слабого спроса является высокая стоимость авиабилетов. Он указал, что стоимость билетов на Новый год в Тбилиси может достигать 70 тысяч рублей за перелет туда и обратно на человека, что в совокупности с наземными услугами увеличивает стоимость поездки до около 100 тысяч рублей. Для сравнения, стоимость перелета в Узбекистан и Армению ниже, а билеты в Стамбул начинаются от 49 тысяч рублей.

Тем не менее, как отмечают в PAC Group, «Русском Экспрессе» и ICS Travel Group, спрос на грузинское направление может увеличиться в преддверии праздников, особенно благодаря возможности бронирования в последний момент в безвизовую страну.