Россиянка описала поход в ресторан в Стамбуле фразой «дешевле не бывает»

«Я заказала курицу с овощами на гриле и турецкий чай, — написала она. — В качестве гарнира к блюду прилагалась зелень и картофель фри. Этот ужин обошелся мне в 160 лир (560 рублей по актуальному на тот момент курсу). И это однозначно стоило своих денег: порция была большой, подача — приятной, само блюдо — вкусным».