В Приморье стали доступны новые рейсы в Китай
Китайская авиакомпания «Чэнду» увеличивает частоту рейсов в Харбин. Сейчас полеты туда выполняет авиакомпания «Аврора».
Данный вопрос поднимал глава региона Олег Кожемяко во время визита в Харбин в октябре. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
Напомним, что китайский авиаперевозчик возобновил перелеты этим летом. Самолет летал два раза в неделю. Билет в одну сторону стоил 27 159 рублей, перелет с возвратом обходился в 50 700 рублей.