В Приморье стали доступны новые рейсы в Китай

Китайская авиакомпания «Чэнду» увеличивает частоту рейсов в Харбин. Сейчас полеты туда выполняет авиакомпания «Аврора».

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Данный вопрос поднимал глава региона Олег Кожемяко во время визита в Харбин в октябре. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.